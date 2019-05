नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। वह 30 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अनौपचारिक बैठक की तारीख तय करने के लिए विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है।



उन्होंने बताया कि यह बैठक भारत में होगी, जिसमें राष्ट्रपति जिनपिंग की मेजबानी पीएम मोदी करेंगे। बताते चलें कि पहली अनौपचारिक मुलाकात चीन के वुहान में पिछले साल हुई थी। तब चीनी राष्ट्रपति शी को पीएम मोदी ने साल 2019 में अगले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता दिया था, जिसे जिनपिंग ने स्वीकार कर लिया था। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्ष तारीख तय करने के लिए संपर्क में हैं। राजनयिक चैनलों के माध्यम से बैठक के लिए तारीख और स्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

MEA: The two sides are in touch, through diplomatic channels, to finalise the date and venue for the meeting. Details about the visit will be announced in due course after the details are finalized. (2/2) https://t.co/T2zIMqz9yf

