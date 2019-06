नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की पिछली उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का व्यवहार चर्चा में रहा। कहा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति संबोधित कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी बहुत देर तक मोबाइल पर व्यस्त थे। हालांकि इस दृश्य के चर्चा में आने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी और कहा कि इनमें कुछ भी गलत नहीं है। वह मोबाइल पर काम करने के दौरान भी अभिभाषण को सुन रहे थे। भाजपा इसे गलत तरीके से पेश कर रही है।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि अभिभाषण के दौरान की पूरी वीडियो फुटेज की जांच कराई जाए, पता चल जाएगा कौन-कौन लोग मोबाइल देख रहे थे। या बातें करने में व्यस्त थे।

Anand Sharma,Congress on being asked if Rahul Gandhi was busy checking his phone&talking during President's address in Parl today:He was listening to whatever was necessary.There were queries,certain difficult Hindi words which weren't heard properly.There's nothing disrespectful pic.twitter.com/1g1Xd863rP

— ANI (@ANI) 20 June 2019