वाराणसी। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मोदी पहले बार अपने ससंदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे हैं। आज उनके काशी दौरे को लेकर जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं वहीं पूरा काशी उनके स्वागत में दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मोदी सुबह 10 बजे काशी पहुंचेंगे उसके बाद वो पुलिस लाइन से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक सड़क मार्ग से जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

उनके आगमन पर शाही स्वागत के लिए पूरी काशी तैयार है। पुलिस लाइन से लेकर बाबा दरबार तक सड़कों व चौराहों को सजा दिया गया है। रास्ते भर झंडे लगाकर शहर को भगवामय कर दिया गया है।

Visuals of security from Varanasi ahead of PM Narendra Modi's visit today. An LED screen has been installed at the entrance of Kashi Vishwanath Temple (pic 4) which will live stream visuals from inside when PM Modi will offer prayers. pic.twitter.com/VObjmcgJ5E

— ANI UP (@ANINewsUP) 27 May 2019