मॉन्ट द मार्सन। देश में राफेल फायटर जेट लाने की तैयारी है वहीं फ्रांस में वायुसेना की टीम मौजूद है। भारतीय वायुसेना के वाइस एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने इस फायटर जेट का टेस्ट भी लिया है। वो यहां हो रहे गरुड़ 6 युद्धाभ्यास के लिए मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वायुसेना में राफेल और सुखोई-30 का मेल दुश्मनों पर कहर बरपाएगा।

उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना की राफेल और सुखोई 30 एमकेआई की संयुक्त कार्रवाई की योजना सफल रही तो वह पाकिस्तान समेत सभी दुश्मन देशों पर युद्ध में कहर बरपाएगी।

वायुसेना उपाध्यक्ष ने कहा, राफेल और सुखोई 30 के एक साथ हमले के लिए तैयार होने पर पाकिस्तान 27 फरवरी जैसा जवाबी हमला करने से डरेगा। बालाकोट पर भारतीय वायुसेना की बमबारी के अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सीमा में घुसकर जवाबी कार्रवाई की कोशिश की थी लेकिन वह असफल रही थी।

IAF Vice Chief Air Marshal RKS Bhadauria: In terms of technology & weapons Rafale has brought in, it will again be a game changer for IAF from our planning perspective, point of view of offensive missions & planning the kind of war we want to conduct in the coming years. https://t.co/x5Z8wDZOYO

