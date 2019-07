अमेठी। अमेठी लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान राहुल गांधी अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अमेठी की जनता से सीधे जुड़ने की नसीहत दी तो वहीं ये भी कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पीएम हैं, योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं और स्मृति ईरानी सांसद हैं। ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभाने में और भी मजा आएगा।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाना आसान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से निभाने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है।

#WATCH Rahul Gandhi, Congress in Amethi: Narendra Modi is Prime Minister, Yogi ji is Chief Minister & Member of Parliament is from BJP (Smriti Irani). We have to do the work of opposition now, it is the most enjoyable, it is easy. (10.7.19) pic.twitter.com/Gg6zFQr4hE

— ANI UP (@ANINewsUP) July 11, 2019