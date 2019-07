पटना। बिहार में अब 'मैंगो पॉलिटिक्स' शुरू हो गई है। आज बिहार विधानसभा में जारी मानसून सत्र के दौरान सदस्यों को आम की टोकरी और आम के पौधे बांटे गए। इसके पीछे मकसद सभी को पेड़ लगाने के लिए जागरुक करना था लेकिन इस कवायद के साथ ही सियासत गरमा गई है। आरजेडी विधायकों ने जहां आम की टोकनी और पौधे लेने से मना कर दिया। वहीं आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहीं राबड़ी देवी ने इस मामले को लेकर जेडीयू-भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश में गरीब लोग मर रहे हैं वहीं सरकार आम खा रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो आम आएगा उन्हें गरीब बच्चों की हाय लगेगी।

वहीं दूसरी ओर बिहार के मंत्री श्याम रजक ने इस पूरी कवायद पर कहा कि 'इन दिनों पर्यावरण बेहद खतरनाक स्थिति में है। आम के पौधे वितरित कर लोगो को ज्यादा पेड़ लगाने का संदेश देने की कोशिश है, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।'

Patna: Mangoes & mango saplings distributed at Bihar assembly; Bihar Minister Shyam Rajak says, "the environment is in danger these days. Mango saplings are a way to ask people to plant more trees so that the problem can be solved." pic.twitter.com/WfuE3Txx0d

