आजमगढ़। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यूपी में बुआ और बबुआ के रास्ते अलग हो गए हैं। मायावती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आने वाले उपचुनावों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सपा से दूर जाने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने साफ कहा है कि आने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर अखिलेश पार्टी में सुधार नहीं करते तो आगे भी गठबंधन नहीं चल सकेगा।

मायावती के इस बयान के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कहा है कि अगर राज्य में गठबंधन टूट गया है तो मैं इसे गहराई से देखूंगा। साथ ही अगर उपचुनावों में भी गठबंधन नहीं रहता है तो समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने यहा बाद आजमगढ़ में कही।

SP Chief Akhilesh Yadav on SP-BSP coalition: If the coalition has broken, I will reflect deeply on it & if the coalition isn't there in the by-elections, then Samajwadi Party will prepare for the elections. SP will also fight on all 11 seats alone pic.twitter.com/cl1LklZq09

— ANI UP (@ANINewsUP) 4 June 2019