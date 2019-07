नई दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पंजाब सरकार से इस्तीफा देने के बाद अब इस इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने नवजोत के इस्तीफे को लेकर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट कर सिद्धू के इस्तीफे को लेकर अपनी बात कही।

शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 'सिद्धू असाधारण तौर पर प्रतिभाशाली हैं और पॉपुलर स्पोर्ट्समैन और राजनेता हैं। इस सबसे परे वे एक शानदार व्यक्तित्व हैं। वे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं।'

Rather appalled to learn of Navjot Singh Sidhu's resignation from the Punjab Cabinet & Ministry!







He has been a supremely talented and popular sportsman/politician. Above all, a wonderful human being and man in demand, who is also a dear friend.

