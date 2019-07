सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन में गिरी बिल्डिंग में दबे लोगों को निकालने का काम अब भी जारी है। अभी भी बिल्डिंग के मलबे में 7 आर्मी जवान दबे हुए हैं। बिल्डिंग सोलन के कुमारहट्टी नाहन हाईवे के नजदीक बनी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 28 लोगों को बचाया जा चुका है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल शुरू कर दिया गया था। इस घटना के कारणों का पता करने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर मानकों के अनुरूप नहीं था।

Himachal Pradesh CM Jai Ram Thakur on building collapse in Solan: It is very unfortunate. Rescue operation was started immediately. Orders have been given to investigate the cause of the collapse. As per info received till now, the building structure was not as per specifications pic.twitter.com/mNoek8H5xx

