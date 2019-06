अलीगढ़। अलीगढ़ के टप्पल में बालिका की हत्या और उसके साथ हुए घिनौने कृत्य ने पूरे देश को झंकझोर कर रख दिया है। जहां इसकी देशभर में निंदा हो रही है वहीं पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए हत्या के चौथें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या के आरोपी जाहिद की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

जाहिद ने बालिका के पिता से रुपये उधार लिए थे। वापस न करने पर हुए अपमान का बदला लेने पर बालिका का हत्या कर दी थी। इसमें शामिल उसके साथी असलम व जाहिद को पुलिस पहले की गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कुल चार लोग इस हत्या में शामिल थे। शेष दो में शामिल असलम के भाई मेहंदी हसन को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी पत्नी को कुछ देर पहले यानी करीब सवा बजे गिरफ्तार कर लिया गया है।

जाहिद के घर फ्रिज एक दम साफ सुथरा मिला। पुलिस सम्भावना जता रही है कि बालिका की हत्या के बाद शव फ्रिज में रखा गया होगा। पुलिस सभी बिंदुओं को लेकर जाहिद की पत्नी और भाई मेहंदी हसन से पूछताछ कर रही है।

अलीगढ़ के एसएसपी के अनुसार आरोपी जाहिद और उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का शव जाहिद की पत्नी के कपड़ों में लपेटकर रखा गया था। हमने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उनकी मांग है कि आरोपियों को फांसी दी जाए।

SSP #Aligarh on murder of 2.5 years old girl: 4 people including main accused Zahid & his wife arrested. Body was wrapped in a cloth belonging to Zahid's wife. We've met victim family and they've demanded that the accused should be hanged till death. Charge-sheet to be filed pic.twitter.com/hGek7wrQLe

वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो इनमें से एक भी आरोपी का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा।

Anoop Kaushik,General Secretary, Aligarh Bar Association: We stand with the family of 2.5-year-old girl who was murdered in Tappal & no advocate will appear in Court for the accused. Advocate from outside will not be allowed to fight the case. We will fight for the child. pic.twitter.com/cwuiaQvwbz

— ANI UP (@ANINewsUP) June 8, 2019