हंदवाड़ा। जम्मू कश्मीर में एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक युवक द्वारा एक किशोर को कुल्हाड़ी से काट डालने की धमकी दी जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

J&K Police: Cognisance of the same has been taken, consequent to which a case has been registered in Handwara under relevant sections of law. Individuals who are believed to have knowledge about the incident are being questioned. Legal action has been initiated. https://t.co/J0ZWOTlbTG

— ANI (@ANI) July 3, 2019