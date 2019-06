शोपियां। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सेना और पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल को तोड़ते हुए 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों से IED भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आतंकी पुलिस और सुरक्षा बलों पर बड़ा हमले की प्लानिंग बना रहे थे।

वे सुरक्षाबलों के मूवमेंट के दौरान विस्फोटक प्लांट कर हमला करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस द्वारा आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद फिलहाल पूछताछ जारी है।

Jammu & Kashmir: Police in Shopian has busted a terror module of Hizbul Mujahideen, arrested 5 terrorists and recovered a sophisticated IED. The terrorists were planning to target police & security forces by planting explosives during their movement in the area; further probe on. pic.twitter.com/PwCciE2G81

— ANI (@ANI) June 19, 2019