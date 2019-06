हैदराबाद। आंध्रप्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद YSRC सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जगन मोहन ने तय किया है कि प्रदेश में पांच डिप्टी सीएम होंगे। पार्टी के विधायक एमएम शेख ने बताया है कि ये पांच डिप्टी सीएम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जातियों, अल्पसंख्यों और कापू समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व करेंगे। शेख ने दावा किया कि जगन मोहन भारत के अब तक के सबसे अच्छे सीएम साबित होंगे।

बता दें, लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। विधानसभा की कुल 175 सीटों में से 151पर YSRC ने जीत दर्ज की है। वहीं इससे पहले सत्ता में रही टीडीपी की सीटें घटकर महज 23 रह गई हैं। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं।

YSRCP MLA MM Shaik: We are very happy, there will be 5 Deputy Chief Ministers in Andhra Pradesh. The Deputy CMs will be one each from Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward Castes, Minority and Kapu community. He (Jaganmohan Reddy) will prove to be the best CM in India ever. pic.twitter.com/PH2teDBYoT

— ANI (@ANI) 7 June 2019