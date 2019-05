नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने टीएमसी और सीपीएम को करारा झटका दिया है। टीएमसी के दो और सीपीएम का एक विधायक दिल्ली भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को अपने-अपने दलों से नाता तोड़ते हुए भाजपा में शामिल हो गए। इन विधायकों के साथ 50 से ज्यादा पार्षद भी भाजपा में शामिल हुए हैं।

Kailash Vijayvargiya, BJP National General Secretary on 3 MLAs and more than 50 Councillors from WB joining BJP: Like the elections were held in seven phases in West Bengal, joinings in BJP will also happen in seven phases. Today was just the first phase. pic.twitter.com/YbYEYK2KwU

— ANI (@ANI) 28 May 2019