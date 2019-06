लखनऊ। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की पुलिस का ठांय-ठांय वाला वीडियो वायरल हुआ था। बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की बंदूक से जब गोली नहीं चली, तो हवलदार ने मुंह से ही ठांय-ठांय की आवाज निकालकर बदमाश को डराने की कोशिश की थी। यही जांबाज पुलिस अब आम लोगों के वाहनों की चेकिंग करने के लिए पिस्तौल तानकर चौराहे पर खड़ी हो रही है। अब इस वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में यह सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर वाहन चेकिंग के दौरान लोगों को गन प्वाइंट पर कैसे ले सकती है।

बदमाशों का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस की इस मुस्तैदी से आम लोग जरूर डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में वाहन चेकिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस गन प्वाइंट पर गाड़ियों की चेंकिंग कर रही है। समाचार एजेंसी एएएनआई ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कुछ पुलिसवाले नियमित वाहन चेकिंग के दौरान लोगों पर बंदूक ताने दिख रहे हैं।

बताया जा रहा है कि वीडियो उत्तर प्रदेश के बंदायूं जिले के तहत आने वाले वजीरगंज का है। बैकग्राउंड में पुलिसकर्मियों की आवाज आ रही है- हाथ ऊपर कर, ए लड़के हाथ ऊपर कर। पैर खोल दोनों। वहीं, एक दूसरे युवक की तलाशी के दौरान भी उसके हाथ ऊपर करके एक कॉन्सटेबल तलाशी लेते हुए दिखता है, जबकि दो पुलिसकर्मी उसकी तरफ बंदूक ताने रहते हैं। एक अन्य युवक की तलाशी लेने के दौरान एक पुलिस अधिकारी कॉन्सटेबल को कह रहा है कि पैर देख लिया करो, जूते पहनते हैं, तो पैर देख लिया करो।

एक अन्य युवक की तलाशी लेने के दौरान इंस्पेक्टर युवक से सवाल करता है- कहां रहता है, कहां से आ रहा है। हाथ ऊपर कर, हाथ सीधे... हाथ नीचे किए, तो लग जाएगी गोली। फिर मत कहियो मार दी गोली। हाथ ऊपर, तो हाथ ऊपर। कुछ तो नहीं है, हेलमेट कौन लगाएगा।

#WATCH: Police personnel shouts 'thain thain' to scare criminals during an encounter in Sambhal after his revolver got jammed. ASP says, 'words like 'maaro & ghero' are said to create mental pressure on criminals. Cartridges being stuck in revolver is a technical fault'. (12.10) pic.twitter.com/NKyEnPZukh

— ANI UP (@ANINewsUP) 13 October 2018