नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब अन्य देशों पर भी पड़ने लगा है। हाल ही में ईरान द्वारा अमेरिका का जासूसी ड्रोन मार गिराने के बाद इन दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा शनिवार का बड़ा फैसला लिया गया है। कंपनियों द्वारा तय किया गया है कि फिलहाल सभी कंपनियां अपनी फ्लाइट्स के लिए ईरान के हवाई क्षेत्र(एयर स्पेस) का इस्तेमाल नहीं करेंगी।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन(DGCA) से चर्चा के बाद सभी एयरलाइंस कंपनियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है। विमानन कंपनियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के मद्देनजर इस कदम को उठाया गया है। अब ईरान से जाने वाली सभी फ्लाइ्टस को अन्य रुट्स के जरिये गंतव्य तक भेजा जाएगा।

All Indian operators in consultation with Directorate General of Civil Aviation (DGCA) have decided to avoid the affected part of Iranian Airspace to ensure safe travel for the passengers. They will re-route flights suitably. pic.twitter.com/XwxeTRbfgC

भारत के अलावा यूएई की एतिहाद एयरलाइंस कंपनी द्वारा भी बिगड़ते हालातों को देखते हुए ईरान के हवाई क्षेत्र से उड़ाने रद्द करनेका निर्णय लिया है। कंपनी इसके बजाय वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करेगी।

बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव का असर विश्व के कई देशों पर पड़ा है। पिछले महीने अमेरिका के प्रतिबंध के चलते भारत को ईरान से होने वाली तेल की सप्लाई को रोकना पड़ा है। वहीं अब युद्ध के खतरे के बीच असुरक्षा के चलते ईरान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल बंद करने का निर्णय लिया गया है।



Etihad Airways: Etihad Airways has subsequently suspended operations through Iranian airspace over the Straits of Hormuz and the Gulf of Oman, and will use alternative flight paths on a number of routes to and from Abu Dhabi until further notice. https://t.co/BQs9t1aaBd

