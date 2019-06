चेन्नई। जहां एक तरफ देश में मानसून दस्तक दे चुका है वहीं इसकी वजह से अब तक लोगों को राहत सिर्फ गर्मी से मिल सकी है पानी की किल्लत से नहीं। यही कारण है कि तमिलनाडु में गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। पिछले तीन साल से सूखे जैसी स्थिति, बढ़ते तापमान और मानसून में देरी की वजह से राज्य के प्रमुख जलाशय और कुएं सूख गए हैं, भूजल स्तर और गिर गया है और नलकूप फेल हो गए हैं। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी का कहना है कि पेयजल की आपूर्ति करने के सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

चेन्नई को पानी सप्लाई करने वाले चोलावरम और रेडहिल्स जलाशय सूख गए हैं, जबकि पूंडी जलाशय में नाम मात्र का पानी रह गया है। लोग सरकारी और निजी टैंकरों से सप्लाई किए जा रहे पानी को ही पीने को मजबूर हो रहे हैं।

Tamil Nadu: Locals in Chennai complain of water crisis in the city, alleging that water supply through tankers is not regular in their area. Say, "Water supply has become erratic now, earlier it was regular. We're suffering. This locality doesn't have piped water supply." (18.06) pic.twitter.com/VZMvQiIJII

— ANI (@ANI) June 19, 2019