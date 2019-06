लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सपा और बसपा द्वारा बनाए गए गठबंधन पर ब्रेक लग गया है। मायावती ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आने वाले समय में होने वाले उपचुनावों पर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि, मायावती गठबंधन को लेकर साफ-साफ कुछ भी कहने से बचती रहीं लेकिन हार के लिए सपा पर दोष मढ़ते हुए गठबंधन से दूरी बना ली।

BSP Chief Mayawati on SP-BSP coalition: It's not a permanent break. If we feel in future that SP Chief succeeds in his political work, we'll again work together. But if he doesn't succeed, it'll be good for us to work separately. So we've decided to fight the by-elections alone. pic.twitter.com/VP20N4zL4Y

— ANI UP (@ANINewsUP) 4 June 2019