मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। Weather Update : देश भर में मानसून सक्रिय होने की खबरें सामने आ रही हैं। जहां मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं उत्‍तर भारत में भी अच्‍छी बारिश के समाचार प्राप्‍त हुए हैं।

भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अब अगले दो दिनों तक बारिश का दौर चलेगा। मौसम विभाग के अधिकारी नरेश का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत को देखें, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली यहां तक कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में मानसून अगले 72 घंटे में और उन्नति करेगा।

2 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी अगले 4-5 दिनों में अच्छी बारिश की गतिविधि का अनुभव होगा। लेकिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में हल्‍की बारिश होगी।

Naresh, IMD Delhi: Uttarakhand will also experience good rainfall activity in next 4-5 days. But Haryana, Chandigarh, Delhi will experience isolated to scattered rainfall at 25-50% stations, but there will only be light to moderate rainfall. https://t.co/gTBfnVb9vU

— ANI (@ANI) 2 July 2019