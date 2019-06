Weather Update : देश के कई राज्‍यों में अगले तीन दिन आंधी के साथ बारिश की संभावना, ये क्षेत्र होंगे प्रभावित

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। भीषण गर्मी की तपन के बाद अब बारिश की राहत सामने आ रही है। इस सप्‍ताह देश के कई राज्‍यों में बारिश देखने को मिली है। ताजा अनुमान बताते हैं कि आगामी तीन से चार दिनों में कई शहरों में मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान कई स्‍थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की आशंका है। आइये इनके बारे में जानते हैं।

पूर्वी बिहार में आंधी के साथ होगी बारिश

गंगा के तटीय क्षेत्र और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। पटना का तापमान सामान्य से दो और भागलपुर में सात डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। राज्‍य में आगामी 8 जून तक प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, सुपौल, खगड़िया, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर, रांची में भारी वर्षा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

दक्षिण बिहार के शहरों के तापमान में कमी के कारण राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि यहां दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है। भागलपुर और पूर्णिया के आसपास के इलाके में वर्षा के बाद तापमान में कमी हुई है। पूर्वानुमान के अनुसार 3 और 4 जून को आंधी के साथ बारिश होने के आसार हैं।

झारखंड और ओडिशा के लिए मौसम चेतावनी

झारखंड और ओडिशा में बारिश और आंधी के साथ तेज हवाएँ चलेंगी। झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, केंद्रपाड़ा, केंदुझार, खोरधा, कोरापुट, नबरंगपुर, नयागढ़, पुरी, रायगढ़, संबलपुर, सुवर्णपुर, सुबरनपुर, सुबरनपुर आदि क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।

Weather Alert for Jharkhand and Odisha: #Rain and #thundershower with strong #winds will occur over Jharsuguda, Kalahandi, Kandhamal, Kendrapara, Kendujhar, Khordha, Koraput, Nabarangapur, Nayagarh, Puri, Rayagada, Sambalpur, Subarnapur and Sundargarh during the next 2-4 hours. — SkymetWeather (@SkymetWeather) 2 June 2019

उत्‍तराखंड के लिए यह अनुमान

राज्य के अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, नैनीताल, मुक्तेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश गरज-चमक के साथ हो सकती है। मौसम बदलने के दौरान करीब 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दूसरी ओर उत्तरप्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान अगले दो-तीन दिन पूर्वी उप्र में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह हल्की बारिश हुई।

मध्‍यप्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में 4 दिनों का यह अनुमान

मध्‍यप्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। रीवा, सीधी, शहडोल, नौपुरा, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर, कोरिया आदि स्‍थानों पर अगले तीन से चार दिनों के दौरान अलग-अलग समय पर तेज बारिश और आंधी आ सकती है।

उत्‍तर प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम

हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटों के दौरान ओलावृष्टि और हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश और बादलों की मौजूदगी से क्षेत्र का तापमान कम हो गया है। इससे लोगों ने राहत महसूस की है।

विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के हालात बनने के पहले, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगरा, फीरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और कासगंज में अधिकतम पारा 45 और न्यूनतम 29 डिग्री के आसपास रहा। तो दूसरी ओर हल्द्वानी में 37.8, नैनीताल में 27.7, मुक्तेश्वर में 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा।