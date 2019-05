मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। भीषण गर्मी के बीच देश के कुछ राज्‍यों में बारिश हो रही है। जहां एक तरफ कर्नाटक में तेज बारिश ने कहर बरपाया, वहीं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के आसार बन रहे हैं।

अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में स्थिति और अधिक खराब होने की संभावना है। यह तीव्रता के साथ क्षेत्र के कुछ हिस्सों विशेष रूप से त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को प्रभावित करेगा। यहां भारी बारिश का पानी एक बार फिर से बाढ़ की वजह बन सकता है।

The situation is likely to worsen further as during the next 48 hours, #rain and #thundershowers will lash parts of the region especially parts of #Tripura with increased intensity. And these heavy #rains may once again lead to flash floods. https://t.co/jkZSAHf7im

