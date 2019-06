Weather Update : देश के 50 से अधिक शहरों में अच्‍छी बारिश की संभावना, पढ़ें डिटेल

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। देश में इन दिनों कहीं गर्मी कायम है तो कहीं बारिश का दौर शुरू हो चुका है। चूंकि कई इलाकों में मानसून की दस्‍तक हो चुकी है, ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम का पूर्वानुमान है कि बारिश का यह सिलसिला अब गति पकड़ेगा। वेदर फोरकास्‍ट एजेंसी स्‍कायमेट का अनुमान है कि बुधवार रात तक देश के कई शहरों में बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान कई राज्‍य बारिश से तरबतर हो सकते हैं। आइये जानते हैं कि कहां बारिश संभव है।

दिल्‍ली और एनसीआर में ये है अनुमान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले चार दिनों से बेहतर मौसम की स्थिति देखी जा रही है। दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में रुक-रुक कर हो रही बारिश और गरज के साथ तापमान में गिरावट आई है। क्षेत्र में सामान्य तापमान से नीचे दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में बारिश और गरज के साथ मौसम की स्थिति अभी भी अनुकूल है। दिल्ली और एनसीआर में अगले 48 घंटों तक इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना है।

झारखंड:

बोकरो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पशचिमी सिंहभूम, रामगढ़, सिकोड़ी, सरायची, सिमडेगा में अगले 2-4 घंटों के दौरान हवा और आंधी के आसार हैं।

ओडिशा:

अगले 4-5 घंटों के दौरान अंगुल, बलांगीर, बालेश्वर, बारगढ़, बौध, भद्रक, कटक, देबागढ़, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जाजापुर, कालाहांडी, केंदुझार, खोरधा, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नयागढ़, नुआपाड़ा, पुरी, रयागड़ा में बारिश की संभावना है।

राजस्‍थान:

राज्‍य के जालोर, बाड़मेर, सिरोही, वुदईपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, टोंक और अजमेर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान, राजस्थान, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई।

Now, the system will fade away gradually. Thus, we expect dry #weather conditions to prevail over entire #Gujarat once again.https://t.co/1T6CAUCb1w — SkymetWeather (@SkymetWeather) 19 June 2019

केरल में हो सकती है भारी बारिश

मानसून के मौसम के दौरान केरल सबसे अधिक बारिश में से एक है और जून में राज्य में 650 मिमी बारिश के लिए सबसे अधिक वर्षा होती है। केरल एक ऐसा राज्य है, जिसमें औसत बहुत अधिक है। पिछले तीन दिन बारिश के लिहाज से राज्य के लिए बहुत खराब रहे हैं और जून के शेष दिनों में कमी फिर से बढ़ने की पूरी संभावना है।

इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की ही उम्मीद है। इस तरह की कोई मौसम प्रणाली नहीं है, कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में एक कमजोर प्रणाली 21 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में विकसित होगी।

यह कमजोर प्रणाली वर्तमान को चलाने में ज्यादा मदद नहीं करेगी और बारिश नहीं होगी। यह प्रणाली केरल में अच्छी बारिश देने में महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार, हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी जबकि भारी बारिश की संभावना केवल तभी है जब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेज हो।