मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। देश के 5 राज्‍यों के 50 से अधिक शहरों में अगले 24 घंटों में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। एक तरफ जहां गुजरात में वायु चक्रवात के असर के कारण आसपास के इलाकों में बारिश होगी, वहीं मानसून की दस्‍तक देते ही कई राज्‍य बारिश से तरबतर होंगे। स्‍कायमेट के अनुसार उत्‍तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश और कर्नाटक ऐसे राज्‍य हैं, जहां भारी बारिश हो सकती है। आइये जानते हैं कौन से इलाके प्रभावित होंगे।

उत्‍तर प्रदेश :

तेज हवाओं के साथ आरा, अमेठी, बदायूं, बांदा, बहराइच, बारा बांकी, चित्रकूट, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फ़िरोज़ाबाद, गोंडा, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, रायपुर, लक्सर, मैनपुरी, मथुरा, पीलीभीत, प्रयागराज, रायबरेली में बारिश होगी।

मध्‍यप्रदेश और छत्तीसगढ़:

छत्‍तीसगढ़ के बलरामपुर, बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़, सूरजपुर और मध्‍यप्रदेश के बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मंडला, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, उमरिया, विदिशा आदि जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है।

गुजरात :

चक्रवात वायु के प्रकोप से गुजरात बच गया हो सकता है, लेकिन यह नुकसानदेह हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश के लिए अतिसंवेदनशील है। यहां अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, और द्वारका जैसे क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर आज भी भारी बारिश हो सकती है जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है।

