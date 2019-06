मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। देश में मानसून के आगाज़ के बाद कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो रही है। तो दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों को लोग बारिश की खेंच के बीच बरसात की बाट जोह रहे हैं।

बारिश को लेकर जानकारी सामने आई है कि झारखंड में अगले चार दिनों तक एक बार फिर मानसून सक्रिय रहेगा। राजधानी रांची व आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी तीन घंटों में शिमला, सिरमौर व सोलन में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा निचले हिमाचल के कांगड़ा व मंडी आदि जिलों में भी बादल छाए हुए हैं।

मौसम विभाग का मानना है कि कुछ इलाकों में गरज, चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि 30 जून से 3 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश भी होगी।

Scattered places in #Punjab, while isolated pockets of #Haryana such as #Bathinda, #Amritsar, Firozpur, Moga, Faridkot, Hisar, Sirsa, Fatehgarh, #Jalandhar, #Pathankot will see #duststorm and thundershowers for the next two to three days.https://t.co/TQ37ZPM7EC

