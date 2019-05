नई दिल्ली। नौतपा को शुरु हुए 6 दिन हो चुके हैं। रोहिणी के चलते दिन पर दिन तापमान में उछाल नजर आ रहा है। देशभर में भीषण गर्मी से लोग हलाकान हैं। सूरज आग उगल रहा है। देश के कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित देश के अन्य हिस्सों में सूरज आग बरसा रहा है। यहां तेजी से बढ़ी गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग ने भी कई राज्यों में गर्म हवाएं और लू चलने की चेतावनी दी है।

महाराष्ट्र के इन इलाकों में 3 दिनों के लिए अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में अगले तीन दिनों तक गर्म हवाएं और लू चलने की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में भी बढोतरी दर्ज की जाएगी। यहां पारा 46 डिग्री को पार करने की आशंका है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के वक्त घरों से बाहर ना जाने की सलाह दी है।

IMD continues its heat wave warnings for Vidarbha & Marathwada region in Maharashtra for next 3 days. Temperature in most of the places of these regions are likely to be above 46 degree Celsius. IMD advices people to take care & avoid going out during afternoon. pic.twitter.com/prM1cN0M9j

