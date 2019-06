नई दिल्ली। वायुसेना के परिवहन विमान AN-32 को लापता हुए तीन दिन हो गए हैं और अब तक उसका कोईं सुराग नहीं मिला है। इस विमान पर चालक दल समेत 13 सदस्य सवार थे जिनकी अब तक कोईं खोज खबर नहीं मिल सकी है। इस बीच सूचना है कि जब यह विमान सोमवार दोपहर को 1 बजे लापता हुआ तब इसे उड़े रहे पायलट की पत्नी उसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पर ड्यूटी कर रही थीं जहां से इसने उड़ान भरी।

अरुणाचल प्रदेश के मेचुका से जब यह विमान उड़ा तो इसे उड़ा रहे आशीष तंवर और उनकी पत्नी संध्या दोनों अपनी-अपनी ड्यूटी कर रहे थे। विमान के उड़ान भरने से 1 बजे तक सब कुछ ठीक था लेकिन 1 बजे बाद विमान आचनक राडार से लापता हो गया। इसके बाद से आशीष का कोई पता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार उस वक्त संख्या असम के जोरहट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पर अपनी ड्यूटी कर रही थीं। उन्हें हर एक खटनाक्रम की जानकारी है।

पलवल के रहने वाल आशीष के अंकल उदयवीर सिंह के अनुसार विमान लापता होने के एक घंटे बाद संध्या ने हमे कॉल करके इसकी जानकारी दी।

जहां सेना इस विमान की तलाश कर रही है वहीं पलवल स्थित हुडा सेक्टर 2 में आशीष के घर सन्नाटा है। उनके अंकल के अनुसार शुरुआत में हमें लगा कि विमान चीनी सीमा में चला गया होगा और इमरजेंसी लैंडिंग की होगी लेकिन इस स्थिति में भी वो लोग कॉन्टक्ट करते। लेकिन अगर वो पहाड़ों में क्रैश हुआ होगा तो.... यह कहते हुए उदयवीर सिंह चुप हो गए।

विमान के लापता होने के बाद से फ्लाइट लेफ्टिनेंट अशीष के पिता असम में हैं वहीं उनकी मां घर में जो पत्थर बनी सब देख रही है। उदयवीर सिंह आशीष के पिता के पांच भाईयों में से एक हैं। परिवार में 6 में से पांच लोग सेना में हैं इनमें से आशीष के पिता रिटायर हो चुके हैं और उन्हें देखकर ही आशीष भी सेना में गया।

आशीष और संध्या की पिछले साल फरवरी में शादी हुई थी। दोनों 2015 में ट्रेनिंग के दौरान जोरहट में ही मिले थे। दोनों मई में छुट्टियों में घर आए थे और 18 मई को बैंकॉक गए थे। वहां से वो लोग सीधे ही असम चले गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।

Palwal: Family of Ashish Tanwar, who was in IAF AN-32 aircraft that went missing on June 3 seeks govt help to trace their son. Mother says,"I want my child. It's been almost 4 days now but till now nothing has happened. I request MHA to look into the matter&investigate." #Haryana pic.twitter.com/yiLuULHwUt

— ANI (@ANI) 6 June 2019