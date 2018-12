1984 Anti Sikh Riot: सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने के बाद जेटली ने साधा कांग्रेस पर निशाना

नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेता अरुण जेटली ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। हम में से कई लोग इसके गवाह है कि इससे बर्बर नरसंहार नहीं हो सकता। उस दौरान कांग्रेस सरकार चीजों को ढंकने में लगी हुई थी।

जेटली आगे बोले कि यह सारे कवरअप अब हार चुके हैं। सज्जन कुमार 1984 सिख दंगे के सिंबॉल रहे हैं। सिख दंगों की यह लिगेसी कांग्रेस और गांधी परिवार के गले से लटक रही है।

जेटली ने इस दौरान इशारों में मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ पर भी निशाना साधा। जेटली बोले कि ये विडंबना है कि यह फैसला उस दिन आया है जब सिख समाज जिस दूसरे नेता को दोषी मानता है, कांग्रेस उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रही है।

हरसिमरत कौर बोलीं-चल पड़ा इंसाफ का पहिया

केंद्रीय मंत्री और शिअद नेता हरसिमरत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला साथ ही पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहती हूं जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल के अनुरोध पर सिख दंगों की जांच के लिए 2015 में एसआईटी का गठन किया। यह फैसला एतिहासिक है, आखिरकार इंसाफ का पहिया चल ही पड़ा है।

सिख-विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा, "आज सज्जन कुमार हैं, कल जगदीश टाइटलर होंगे, फिर कमलनाथ और आखिरकार गांधी परिवार..."