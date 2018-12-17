नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेता अरुण जेटली ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। हम में से कई लोग इसके गवाह है कि इससे बर्बर नरसंहार नहीं हो सकता। उस दौरान कांग्रेस सरकार चीजों को ढंकने में लगी हुई थी।

जेटली आगे बोले कि यह सारे कवरअप अब हार चुके हैं। सज्जन कुमार 1984 सिख दंगे के सिंबॉल रहे हैं। सिख दंगों की यह लिगेसी कांग्रेस और गांधी परिवार के गले से लटक रही है।

जेटली ने इस दौरान इशारों में मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ पर भी निशाना साधा। जेटली बोले कि ये विडंबना है कि यह फैसला उस दिन आया है जब सिख समाज जिस दूसरे नेता को दोषी मानता है, कांग्रेस उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रही है।

Finance Minister Arun Jaitley on Sajjan Kumar's conviction in 1984 anti-Sikh riots: Ye vidambna hai ki ye aaya uss din hai ki jab Sikh samaj jis doosre neta ko doshi maanta hai, Congress ussey mukhyamantri ki shapath dila rahi hai. pic.twitter.com/MZTAyF1v6L

— ANI (@ANI) December 17, 2018