VIDEO : दिल्ली-NCR में आंधी का कहर, गाजियाबाद में 2 की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार को मौसम ने फिर से करवट ली है और एक बार फिर से आंधी-तूफान ने दस्तक दे दी है। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके धूल भरी आंधी की चपेट में आ गए हैं और दिन में ही अंधेरा छा गया है।

दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के कई इलाकों में बिजदिल्‍ली में मेट्रो सेवाएं भी बाधित हो गईं हैं। बिजली गुल हो गई है। दिल्‍ली एनसीआर में आंधी ने कहर बरपाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद में पेड़ उखड़ गए वहीं गाजियाबाद में दो लोगों की मौत की खबर है। वहीं दिल्‍ली के पांडव नगर में एक पेढ़ महिला के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई है। महिला की पहचान सोमवती सिन्‍हा के रूप में हुई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और केरल के दूर-दराज क्षेत्रों में तूफान और तेज आंधी आने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और राजस्थान के एक या दो स्थानों पर मौसम बदल सकता है।

Delhi: Strong winds and dust storm hits the region, visuals from RK Puram area. pic.twitter.com/7wTq6BiOvS— ANI (@ANI) 13 May 2018

दिल्‍ली में बदले मौसम के कारण इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरने वाली 70 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही अभी फ्लाइट के उड़ान भरने पर भी रोक लगा दी गई है।

Number of flight diversions at Delhi's Indira Gandhi International Airport due to bad weather conditions goes up to 70. pic.twitter.com/tdETtZNMRb — ANI (@ANI) 13 May 2018

रविवार से मौसम के कारण दिल्‍ली का यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। रेल गाडि़यों को दिल्‍ली के बाहर ही रोक दिया गया है। पहले रेल पटरियों का परीक्षण किया जाएगा उसके बाद ही दोबारा यातायात शुरू हो सकेगा। वहीं दिल्‍ली के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की जानकारी आ रही है। इस वजह से मेट्रो यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में रविवार को तूफान आ सकता है। वहीं, राजस्थान के कई हिस्सों में अगले दो दिनों में धूल भरी आंधी चल सकती है।

#WATCH: Weather took a turn in Gurugram as strong winds hit the city this afternoon. #Haryana pic.twitter.com/XMvvLbv3ZZ — ANI (@ANI) 13 May 2018

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को अधिकतम 42.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार देर रात को मौसम में बदलाव की आशंका है जो रविवार को भी जारी रहेगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।

फरीदाबाद सेक्‍टर 16 मेट्रो अस्‍पताल के बाहर खड़ी कार पर आंधी के दौरान पेड़ गिर गया।

नूंह के गांव निजामपुर में तेज आंधी के कारण बिजली के खम्भे टूट गए और गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

तूफान के दौरान रेलवे रोड के साथ लगे हुए ऐसी नगर में दीवार गिरने से बालिका घायल हो गई।

तेज आंधी एवं बारिश के कारण शाम के समय सड़कों पर घना अंधेरा हो गया।