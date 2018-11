सीतापुर। किसी भारतीय नारी के लिए उनका पति सबकुछ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने जिंदा पति को मरा बताकर पेंशन ले रहीं हैं। मामला उत्तर प्रदेश की सीतापुर का है। वैसे तो सरकारी योजनाओं में घपले और अयोग्य लोगों को फायदा पहुंचाने के कई मामले सामने आते हैं। लेकिन इस मामले में आश्चर्य की बात यह है कि महिलाओं ने अपने पति को ही मुर्दा बता दिया ताकि पेंशन मिल सके।

ये महिलाएं लंबे समय से विधवा पेंशन के तहत पैसा हासिल कर रही थीं लेकिन मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सीतापुर जिले में 22 महिलाएं कथित तौर पर विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही थीं। इन महिलाओं के खाते में योजना के तहत लगातार पैसे जा रहे थे, जबकि इनके पति अभी भी जिंदा है।

इन्हीं महिलाओं में से एक का पति इसके खिलाफ खड़ा हुआ और शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि इस फर्जीवाड़े का पता तब चला जब मैंने उसके (अपनी पत्नी) के फोन पर बैंक का मैसेज देखा। फर्जीवाड़े की शिकायत जिला प्रशासन को भी मिली है। इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।

22 women in Sitapur have allegedly been receiving money under widow pension scheme, even when their husbands are still alive. Sandeep, husband of one of the women&a complainant says 'Found out after I saw bank's message on her phone.' DM says 'It'll be probed. Action to be taken' pic.twitter.com/brdHd4VknM

