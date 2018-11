हिसार। शहर में मंगलवार देर रात एक भीषण हादसा हो गया जिसमें सड़क किनारे सो रहे 5 मजदूरों की मौत हो गई है वहीं 9 अन्य घुयल हुए हैं। हादसा रात करीब 1.30 बजे हुआ जब शहर की ओर से आ रही कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में तीन लोग सवार थे।

इस बीच एक अन्य तेज रफ्तार कार भी वहां पहुंची और ड्राइवर पहले से दुर्घटनाग्रस्त कार को देख अपनी कार से नियंत्रण खो बैठा। जब तक वो अपनी कार पर काबू पाता, वो सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को कुचलते हुए 80 फुट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई। कार के कुचलने से पांच मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार ड्राइवर समेत नौ लोग घायल हो गए।

5 killed and 9 injured as a car ran over labourers sleeping on a bridge in Hisar, Haryana at 2am today. The speeding car then hit another car and fell off the bridge. Drivers of both cars were injured. pic.twitter.com/aGdrTJqLea

— ANI (@ANI) November 21, 2018