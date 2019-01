नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने देश के सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें 1241.78 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की देयता होगी।

Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country, which will have additional Central Govt liability of Rs 1241.78 crore. pic.twitter.com/c0R2Ejditc

— ANI (@ANI) 15 January 2019