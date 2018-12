रुद्रप्रयाग। केदारनाथ हाईवे पर हुए एक हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत रुद्रप्रयाग के पास केदारनाथ हाईवे पर बांसबाड़ा में हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब हाइवे पर काम कर रहे मजदूरों पर चट्टान का मलबा गिर गया। सूत्रों के मुताबिक मलबे में कुछ और मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है।

Uttarakhand: According to Rudraprayag DM Mangesh Ghildiyal, 7 bodies have been recovered from the site of an accident where rocks fell on labourers on Kedarnath roadway near Rudraprayag's Banswara. 5 labourers have been critically injured in the incident. Rescue work is underway. pic.twitter.com/ofmPOrjw0U

— ANI (@ANI) 21 December 2018