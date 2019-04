Viral Video: वर्दी पहने पिता को जाने से इस तरह रोकता रहा बेटा, पैर पकड़कर बुरी तरह रोया

सोशल मीडिया पर पुलिसवाले और उसके बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लगभग तीन साल का एक बच्चा अपने पिता के पैर पकड़कर बुरी तरह रो रहा है। पिता का पैर पकड़कर रोते हुए यह बच्चा अपने पिता को ड्यूटी पर जाने से रोक रहा है, जबकि पिता बार-बार उससे अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है। इस वीडियो में पुलिसवाला अपने बेटे से कहता है कि बेटा जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन बेटा पुलिसवाले को ऑफिस नहीं जाने देता है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों ने भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

This is the toughest part of the police job. Due to long and erratic duty hours most of the police officers have to face this situation. Do watch. pic.twitter.com/aDOVpVZ879 — Arun Bothra (@arunbothra) 28 April 2019

My heart went out for the little kid. Every Policemen also has a duty towards his family too. Why can't they be allowed fixed duty hours?https://t.co/dpjX5POZ1o — ♈🅰️⤴️™ (@MATRIBHUMISEVAK) 28 April 2019

पुलिसवाले ने की बच्चे को समझाने की कोशिश



वीडियो में पुलिसवाला अपने मासूम बच्चे से कहता है कि, 'बेटा जाने दे…मैं जल्दी आ जाऊंगा…जाने दे बेटा, नहीं तो सर डांटेंगे…।' पिता के इतना सब कहने के बाद भी बच्चा उनका पैर नहीं छोड़ता है। बच्चा बार-बार भागकर अपने पिता के पास पहुंच जाता है और उनके पैर पकड़कर चीख-चीख कर रोता है। यह वीडियो ओडिशा पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अरुण बोथरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

So proud of our men & women in uniform. And their families. The backbone of our democracy. — GAURAV C SAWANT (@gauravcsawant) 28 April 2019

आईपीएस ने अपने अकाउंट पर शेयर किए वीडियो



लगभग 1.25 सेकंड के इस वीडियो को एक आईपीएस ने अपने ट्विटर हैंडल @arunbothra से शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए आईपीएस अरुण बोथरा ने लिखा है कि- 'यह पुलिस की नौकरी का सबसे कठिन हिस्सा है। लंबे और अनियमित वर्किंग आवर्स की वजह से बहुत से पुलिस वालों को इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है।' इमोशनल मैसेज के साथ यूजर्स इस इस वायरल वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं।

Hats off to the families of our policemen too 🙏🏻 — The-Lying-Lama 2.0 (@KyaUkhaadLega) 28 April 2019

यूजर्स कर रहे हैं ऐसे कमेंट्स



इस वीडियो पर लोगों की भावुक प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि, 'अपने दर्द को भुलाकर दूसरों के दर्द को दूर करने वाले लोग भी बहुत महान होते हैं। जबकि, दूसरे यूजर ने लिखा है कि- पुलिस वाले और उनकी फैमिली को मेरा सलाम। वहीं, कुछ लोग इस वीडियो को 'हार्ट टचिंग' बता रहे हैं।

Absolutely true Saab.....Such a beautiful true and heart touching story in every POLICE family. Tears come out both from father and children's eyes. The children don't understand that the poor father is duty bound for 24 hrs. The poor father can't satisfy children's emotions. — Nagendra Prasad Nayak,OPS. (@npnayak01) 28 April 2019