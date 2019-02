कानपुर। बुधवार शाम कानपुर भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस के जनरल कोच की टॉयलेट में धमाका होने से सनसनी मच गई। घटना कानपुर के नजदीक बरराजपुर स्टेशन पर घटी। धमाका शाम 7 बजकर 10 मिनिट के आसपास हुआ। हालांकि गनीमत रही की धमाके की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, इसीलिए किसी तरह की कैज्यूल्टी सामने नहीं आई।

#WATCH A low-intensity blast took place in a toilet of a general coach of Kanpur-Bhiwani Kalindi Express near Barrajpur station (near Kanpur) at around 7.10 pm, today. Prima facie, it appears to be a blast of explosive. There are no injuries or casualties. pic.twitter.com/y32bKkkXZJ

— ANI (@ANI) February 20, 2019