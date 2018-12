भाजपा ने गुजरात में माफ किए बिजली बिल, असम में कर्जमाफी और ओडिशा में वादा

नई दिल्ली। तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों की कर्जमाफी का असर अब भाजपा पर नजर आने लगा है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार द्वारा कर्जमाफी किए जाने के बाद जहां गुजरात में सरकार ने किसानों को बिजली बिलों को लेकर राहत दी है वहीं असम में भी कर्जमाफी के लिए 600 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। इसके अलावा खबर है कि भाजपा ने ओडिशा में वादा किया है कि अगर राज्य में सरकार बनी तो वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे।

खबरों के अनुसार असम की भाजपा सरकार ने राज्य में कृषि ऋण माफी के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब आठ लाख किसानों को लाभ होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नवगठित कांग्रेस सरकारों ने सोमवार को अपने-अपने राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। जबकि कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पहले ही कृषि ऋण माफ कर चुके हैं।

असम सरकार की योजना के मुताबिक, सभी किसानों के 25 फीसदी कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपए होगी। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी ने बताया कि यह माफी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए सभी कृषि ऋणों पर लागू होगी। राज्य सरकार ने एक ब्याज रहित कर्ज योजना को भी मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश के किसान अगले वित्तीय वर्ष से ब्याज रहित ऋण ले सकेंगे।

Assam Minister Chandra Mohan Patowary: Apart from that, those farmers who are not in a position to pay and because of which he becomes NPA in the bank, we have decided to make the payment upto Rs 10,000 on KCC loans of those farmers. pic.twitter.com/SuomQcjGsz — ANI (@ANI) December 18, 2018

इस योजना से करीब 19 लाख किसानों को फायदा होगा।मालूम हो कि किसानों की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस, वामदल और अन्य पार्टियां लगातार भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को निशाना बना रही हैं। कांग्रेस ने तो हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में कृषि ऋण माफी को ही अपना मुख्य चुनावी हथियार बना लिया था।

गुजरात में राज्य सरकार ने 6 लाख 22 हजार उपभोकताओं के 625 करोड़ के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने इसे तीन राज्यों में सत्ता गंवाने तथा नई कांग्रेस सरकारों की ओर से किसानों की कर्जमाफी का परिणाम बता रही है।

गुजरात सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राज्य के 6 लाख 22 हजार परिवारों पर अब तक करीब 625 करोड का बिजली बिल बकाया था जिसे अब राज्य सरकार ने माफ कर दिया है। इसका सबसे अधिक लाभ गुजरात के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को होगा।

ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने बताया कि घरेलू, कृषि तथा व्यापार के बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं की जुर्माना राशि, ब्याज व अन्य रकम माफ कर सरकार ने किसान, ग्रामीण व व्यापार से जुडे़ 6 लाख 22 हजार लोगों को करीब 625 करोड़ की रकम भरने से मुक्त कर दिया है। अब कटे हुए बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ने के लिए दस हजार के बजाए महज 500 रुपए भरना होंगे।

Gujarat Energy Minister Saurabh Patel: In urban areas both BPL & non-BPL families will be able to avail this benefit, industries will not be given this benefit. The govt will have to bear a burden of Rs 625 Crore. https://t.co/Ev5GCGWojc — ANI (@ANI) December 18, 2018

ऊर्जा राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि 18 दिसंबर 2018 तक के बिजली चोरी, पुन: कनेक्शन जैसे मामलों की जुर्माना व अन्य बिल संपूर्ण रुप से माफ किए गए हैं। आगामी 28 फरवरी तक फिर से बिजली कनेक्श्न लेने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

ओडिशा की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज्य भाजपा अध्यक्ष बसंत पांडा ने वादा किया है कि अगले चुनाव में अगर भाजपा की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।