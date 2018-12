नई दिल्ली। राफेल विमान सौदे को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने से जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है वहीं सत्ता पक्ष मजबूत हुआ है।

संसद के शीतकालीन सत्र में राफेल मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा विपक्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद खुद घिर गया है। शुक्रवार को संसद में इस फैसले की गूंज सुनाई दी और दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ।

लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि विपक्ष के आरोपों से देश की छवि खराब हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए जनता को भ्रमित किया और दुनिया में देश की छवि खराब की। उन्हें सदन और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें लगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।

