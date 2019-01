नई दिल्ली। 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद भारत को एक और कामयाबी मिली है।

इस घोटाले के एक और आरोपित राजीव सक्सेना को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत प्रत्यर्पित किया है। भारतीय जांच एजेंसियां बुधवार को देर रात वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले के एक और आरोपित राजीव सक्सेना को दुबई से भारत लेकर आई हैं।

सक्सेना के साथ कॉरपोरेट लॉबीस्ट दीपक तलवार को भी भारत लाया गया है। यहां पहुंचते ही इन दोनों को भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में यूएई ने बिचौलिए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पित किया था।

सूत्रों के मुताबिक, बुधवार देर रात राजीव सक्सेना और मामले में कॉरपोरेट लॉबीस्ट दीपक तलवार को भी भारत लाया गया है।

Rajiv Saxena, an accused in AgustaWestland chopper deal scam, was extradited from Dubai, UAE, to India on Wednesday, making it second such catch for the investigating agencies after Christian Michel

Deepak Talwar, a corporate lobbyist, to be brought to India along with Rajiv Saxena (an accused in AgustaWestland case) by the plane of the government of India. Enforcement Directorate to take custody. pic.twitter.com/RwBMQ0AiEU

— ANI (@ANI) 30 January 2019