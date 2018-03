INX मीडिया केसः कार्ति को लेकर मुंबई से दिल्ली वापस लाई सीबीआई

नई दिल्ली/मुंबई। आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम ने रविवार को कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं। कार्ति ने ये बात मुंबई से नई दिल्ली लाए जाने के दौरान संवाददाताओं से कही।

बता दें कि सीबीआई रविवार की सुबह कार्ति चिदंबरम को लेकर मुंबई के भायकला जेल पहुंची थी। माना जा रहा है कि यहां कार्ति चिदंबरम का इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से आमना-सामना करवा कर पूछताछ की गई। हालांकि, इसकी फिलहालल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

INX Media Case: #KartiChidambaram at Byculla jail in Mumbai; he will be brought face-to-face with Indrani Mukerjea and Peter Mukerjea, separately pic.twitter.com/zqtEn7GNQh

— ANI (@ANI) 4 March 2018