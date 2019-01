मिदनापुर। ईस्ट मिदनापुर में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली की पार्किंग वाली जगह पर वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया है। इस मामले में भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि गाड़ियों में तोड़फोड़ और हमला करने के लिए टीएमसी जिम्मेदार है। टीएमसी हमारी ताकत से डर गई है इसलिए इस तरह की हरकत कर रही है। यह बात काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सब पुलिस को सामने हुआ और पुलिस मुकदर्शक बनकर देखती रही। हमलावरों ने रैली मे शिरकत करने आई महिलाओं को भी नहीं बख्शा।

West Bengal: Vehicles parked near Amit Shah's rally venue in East Midnapore, vandalized. BJP's Rahul Sinha says, "TMC is afraid of our strength that's why they committed violence. Unfortunate that everything happened in front of police, attackers didn't even spare women workers." pic.twitter.com/aEz2QHfmgl

— ANI (@ANI) 29 January 2019