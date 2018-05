Andhra Pradesh : गोदावरी नदी में नाव डूबने से 23 लोग लापता

बंगलोर। आंध्रप्रदेश में गोदावरी नदी में नाव के पलटने से 40 लोगों के डूबने की खबर है। इन लोगों में से 17 लोगों को बचा लिया गया है। इसके साथ ही 23 लोगों को खोजने के लिए प्रयास किया किए जा रहे हैं। बचाव कार्य तेजी से जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और बचाव कार्य में तेजी लाने की कोशिश जारी है।

A boat carrying around 40 people capsized in Godavari River. 17 people have been rescued while 23 people are still missing. Rescue operations underway #AndhraPradesh

— ANI (@ANI) 15 May 2018