प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अपर्णा कुमार साउथ पोल फतह करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अपर्णा कुमार 2002 बैच कि उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अफसर हैं। बता दें कि, अपर्णा अभी डीआईजी आईटीब पी के तौर पर देहरादून में पोस्टेड हैं। साउथ पोल की जर्नी उन्होंने 30 दिसंबर को दिल्ली से शुरू की थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस की आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। दो बार असफल होने के बाद तीसरी बार में उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया, जिसे पाना हर पर्वतारोही का सपना होता है। अपर्णा इससे पहले अंटार्कटिका और कि‍लिमंजारो के ऊंचे-ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं।

Aparna Kr becomes the 1st woman IPS DIG & Indo-Tibetan Border Police (ITBP) officer to complete the expedition to South Pole. She reached the South Pole on 13 Jan. She is a 2002 batch UP Cadre IPS officer, who has been posted at Northern Frontier Headquarters of ITBP in Dehradun. pic.twitter.com/P6cOD4Mulu

— ANI (@ANI) 20 January 2019