नई दिल्ली। भारत के सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना दिया है। पहले पाकिस्तान को हमारी तरह धर्मनिरपेक्ष होना होगा।

जब पाकिस्तान अपनी कट्टर सोच से बाहर आकर हमारी तरह एक सेक्युलर स्टेट बनेगा, तब उसे एक मौका देने के बारे में सोचा जाएगा। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता, तब तक हम उससे किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे।

Army Chief General Bipin Rawat: Pakistan has made its state an Islamic State. If they have to stay together with India, then they've to develop as a secular state. We are a secular state. If they're willing to become secular like us, then they seem to have an opportunity pic.twitter.com/1Os8jBzfRh

उन्होंने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को कड़ी चेतावनी दी है। सेना प्रमुख ने कहा कि कभी भी आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं हो सकती।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत अगर दोस्ती की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, तो हम दो कदम बढ़ाएंगे। इस पर सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की बात में विरोधाभास है। उनका बढ़ाया हुआ कदम सकारात्मक होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कभी भी आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं हो सकती। उनकी बातों पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक वह भारत में आतंकी भेजना बंद नहीं करते।

Army Chief: They're (Pak) saying you take one step, we'll take 2. There is contraditcion in what they're saying. 1 step from there should come in a positive manner,we'll see if the step has effect on ground.Till then our nation has a clear policy- terror & talks can't go together pic.twitter.com/QzhbsNQQLu

— ANI (@ANI) November 30, 2018