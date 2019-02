बेंगलुरु। बेंगलुरु में चल रहे एयरो इंडिया शो में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। यहां गुरुवार को भारतीय सेना प्रमुख बिपि‍न रावत ने पूरी तरह भारत में निर्मित लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। सेना प्रमुख इस दौरान एयरक्राफ्ट में को पायलट के रूप में सवार थे।

बता दें कि तेजस को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण HAL ने किया है। इसकी रफ्तार 2200 किमी प्रति घंटा है। इसके वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी।

इसका वजन 6 हजार किलो से ज्यादा है और 50 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।

Chief of the Army Staff General Bipin Rawat waves as he is about to take off for a sortie in the indigenous Light Combat Aircraft - Tejas in Bengaluru. pic.twitter.com/gdQ4vUnEWB

तेजस में उड़ान पूरी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सेना प्रमुख ने इसे जबर्दस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे इस एयरक्राफ्ट की सवारी का मौका मिला। इसकी टार्गेटिंग बेहद शानदार है। इस एयरक्राफ्ट पर उड़ान भरना गर्व की बात है। मैं एयर वाइस मार्शल तिवारी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस पर सवार होने का मौका दिया।

Chief of the Army Staff General Bipin Rawat: Flight in LCA Tejas was an experience of a lifetime. From what I could witness, avionics are very good, it's targeting is very good. It's a wonderful aircraft if it gets added to inventory it will increase our air power. pic.twitter.com/WwUcFC6ekT

