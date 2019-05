नई दिल्ली। हनी ट्रैप में उलझकर सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण एवं गोपनीय जानकारियां लीक करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में एक भारतीय सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी सैन्यकर्मी को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किया गया सेना का जवान भारतीय सेना में क्लर्क के पद पर तैनात होना बताया जा रहा है।

फिलहाल उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। आरोपी कर्मी मध्य प्रदेश स्थित महू कैंट में इंफेंट्री बटालियन में तैनात था। हालांकि इस मामले में महू कैंट के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल उन्होंने इस मामले की पुष्टि तक नहीं की है।

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने उसे पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं लीक करते हुए पकड़ा है। जांच एजेंसियों को आशंका कि उसे गोपनीय सूचनाएं लीक कराने के लिए दुश्मनों की खुफिया एजेंसियों द्वारा वर्चुअल हनी ट्रैप में फंसाया गया था। गिरफ्तार कर्मी के मोबाइल और सामान की भी जांच की जा रही है।

In joint Op by IB,Military Intelligence&Police,an Indian Army clerk posted in an infantry battalion in Mhow,MP has been arrested after he was caught allegedly supplying information to Pak. He's suspected to have been virtually honey-trapped by enemy intelligence agencies;probe on

