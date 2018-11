नई दिल्ली। देश में यूपीए के शासनकाल में जीडीपी के आंकड़ों को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस ने इन आंकड़ों को बुरा मजाक करार दिया है वहीं जेटली के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह उसका दोहरा रवैया है। जेटली ने कांग्रेस नेता चिदंबरम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस विरोधाभासी बातें कर रही है।

जेटली ने कहा कि जब जीडीपी के डेटा की समीक्षा की गई तो उसमें यूपीए शासनकाल के दो साल के आंकड़े भी थे। समीक्षा के बाद इन्हें बढ़ाया गया तो कांग्रेस ने इसकी खूब तारीफ की और अपनी पीठ थपथपाई थी। अब इसी पैमाने को लेकर पूरे कार्यकाल का आंकलन किया जा रहा है कि तो कांग्रेस उसी पर सवाल उठा रहे हैं। यह कांग्रेस का दोहरा रवैया है कि जिसका उन्होंने पहले स्वागत किया उसी का विरोध कर रही है।

Finance Minister Arun Jaitley: Now in continuation of same exercise, applying same yardstick, new series has been made applicable from 2004-5. So growth on the basis of new series maybe revised upwards or downwards depending on applicability of the data, the formula is the same.

