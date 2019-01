नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई डाइरेक्चर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को खारिज किए जाने के बाद अब इसे लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के फैसले को लेकर सफाई दी है।

जेटली ने फैसले को लेकर कहा कि हमने सीबीआई की साख बचाने के लिए यह फैसला लिया था। सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार दोनों अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और ऐसे में मामले में सबकुछ साफ होने तक सीवीसी ने अधिकारियों को छुट्टी पर भजने की बात कही थी। सरकार को लगा कि सीबीआई की साख बनाए रखने और मामले में निष्पक्ष जांच के लिए दोनों अधिकारियों को खुद को इससे दूर रखना चाहिए।

FM Jaitley: SC apparently has strengthened the immunity given to CBI director in larger interest of fair&impartial investigation. Therefore in accordance with direction of SC, orders will be complied with and the govt will act in the same manner pic.twitter.com/GyBDUPVyR1

