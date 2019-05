अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी विधायक तिरोंग अबो और उनके परिवार के 7 लोगों की एक हमले में हत्‍या कर दी गई है।

यह घटना अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले के बोगापानी गांव में हुई है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि अरुणाचल के विधायक तिरोंग अबो और उनके परिवार की मौत की खबर से एनपीपी बेहद स्तब्ध और दुखी हैं।

Meghalaya CM Conrad Sangma: NPP is extremely shocked and saddened by the news of the death of its Arunachal MLA Tirong Aboh and his family. We condemn the brutal attack and urge HM Rajnath Singh and PM Modi to take action against those responsible for such attack (file pic) pic.twitter.com/cLCu7uKBgT

— ANI (@ANI) 21 May 2019