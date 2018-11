गुवाहाटी। पूर्वोत्तर के राज्य असम की एक युवती ने ग्लोबल वार्मिंग का मजाक उड़ाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। वाशिंगटन में 21 नवंबर को तापमान के शून्य से दो डिग्री नीचे चले जाने को लेकर ट्रंप ने ट्वीट किया था, "क्रूर और विस्तारित ठंड तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी, ग्लोबल वामिर्ग के साथ जो कुछ भी हुआ हो?"

इसके जवाब में असम के जोरहाट की 18 साल की आस्था सरमा ने कमेंट किया, " मैं आपसे 54 साल छोटी हूं। मैंने औसत अंकों के साथ अभी-अभी 10वीं पास की है। मैं आपको बता सकती हूं कि मौसम, जलवायु नहीं है। अगर आपको इसे समझने में मदद चाहिए तो मैं आपको अपनी इनसाइक्लोपीडिया दे सकती हूं, जो मेरे पास दूसरी कक्षा से है। इसमें चित्र और हर चीज है।"

I am 54 years younger than you. I just finished high school with average marks. But even I can tell you that WEATHER IS NOT CLIMATE. If you want help understanding that, I can lend you my encyclopedia from when I was in 2nd grade. It has pictures and everything.

