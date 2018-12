नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन जेम्स मिशेल शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुआ। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मिशेल ने पूछताछ के दौरान कांग्रेस की मिसेज गांधी का नाम लिया है, लेकिन किस संदर्भ में नाम लिया है? इसका पता नहीं चला है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मिशेल की सात दिन की रिमांड बढ़ा दी है।

ED ने क्रिश्चियन के हवाले से कोर्ट को यह भी बताया कि ED ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कहा कि क्रिश्चियन मिशेल बताया कि कैसे सौदे से HAL को हटा दिया गया था और सौदे की पेशकश टाटा को की गई थी। ईडी ने मिशेल के वकील की पहुंच पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। मिशेल ने इटली की एक महिला और उसके बेटे का भी जिक्र किया, जो देश (भारत) का संभावित प्रधानमंत्री है।

पूरा मामला सामने आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह के मुताबिक, ED ने कहा है कि क्रिश्चियन मिशेल ने मिसेज गांधी का नाम लिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मिशेल पर दबाव है कि वह एक खास परिवार का नाम ले। आखिर क्यों चौकीदार एक परिवार का नाम लेने के लिए सरकारी एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? भाजपा के स्क्रिप्ट राइटर ओवर टाइम कर रहे हैं।'

RPN Singh Congress on ED says Christian Michel has taken the name of "Mrs Gandhi": There is pressure on Michel to name a particular family, why is the chowkidaar trying to pressurize the govt agencies to name a family? BJP script writers are working over time. #Agustawestland pic.twitter.com/qCxYeObJYN

