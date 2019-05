नई दिल्ली। भारत में ऑस्ट्रेलिया की दूत हरिंदर सिंधू ने कहा कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया को देखना वास्तव में प्रेरणादायक अनुभव रहा है। आप इतने सारे लोगों को मतदान करने के लिए कैसे ला सकते हैं? इसका जवाब है कि उत्तर अच्छी तरह से संगठित चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों की वजह से ऐसा होता है। यह एक अच्छी प्रणाली है और संगठित है।

उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में ईवीएम से प्रभावित हूं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में वे नहीं है। मुझे लगता है कि पेपर बैलट के साथ भी जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में है, यह हमेशा एक ऐसा मामला है, जहां किसी भी प्रणाली में अखंडता के लिए जोखिम है। VVPAT वास्तव में एक अच्छा विकास है।

बताते चलें कि भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलिया नागरिक हरिंदर सिंधु बचपन में ही अपने परिवार के साथ सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया में बस गई थीं। सिंधु ने सिडनी यूनिवर्सिटी से एलएलबी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल कर चुकी हैं।

Australia's Envoy to India, Harinder Sidhu: I'm really impressed with EVMs, we don't have those in Australia. I think even with paper ballots which we have in Australia, it's always a case where there's a risk to integrity in any system. VVPAT is actually a good development. https://t.co/wR5eVQ776Q

— ANI (@ANI) 12 May 2019